Allocation de rentrée scolaire : les familles de la Loire vont toucher 21,5 millions d’euros

Plus de 33.000 familles ligériennes vont recevoir à partir de ce jeudi l’allocation de rentrée scolaire. Le secours populaire aide environ 300 familles qui ne touchent pas ces aides.

La ruée dans les rayons "fournitures" va s'accélérer à partir de maintenant. Ce jeudi 17 août, c'est en effet le début du versement de l'allocation rentrée scolaire. Dans la Loire, cela concerne 33.261 familles et 53.356 enfants. Des familles qui toucheront 21,5 millions d'euros dans le département.

Malgré cette allocation, la rentrée reste un casse-tête pour les familles. La confédération syndicale des familles a interrogé plus de 200 familles sur leur budget destiné aux fournitures ou vêtements, a fait les comptes. Cette rentrée coûte 150 euros pour un enfant qui entre en CP, 200 euros pour un élève de CM1, 350 euros par collégien et plus de 400 euros pour un enfant qui entre au lycée général. Le montant de l'Association de Rentrée Scolaire varie chaque année. Pour la rentrée scolaire 2016/2017, le montant est de 364,09 € pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, de 384,17 € pour les enfants âgés de 11 à 14 ans et de 397,49 € pour les enfants âgés de 15 à 18 ans.

La course aux marques

Des élèves qui souvent réclament de la marque pour leur fournitures en grandissant. Alors une des solutions pour les parents, c'est de faire les courses dans les soldeurs. Des magasins où on trouve les marques à prix cassés.

Opération « rentrée scolaire » au secours populaire

Et puis, il y a toutes ces familles qui ne sont pas encore inscrites à la Caf qui versent les aides notamment parce qu’elles viennent d'arriver en France. Le secours populaire aide ces familles. Elles sont 300 familles aidées ainsi chaque année depuis 4 ans par le secours populaire. Les bénévole ont déjà enregistrés 150 inscriptions. Le secours populaire qui fait une collecte dans les 2 hypermarchés Auchan de l'agglomération Stéphanoise les 25 et 26 aout pour mener à bien cette action. La distribution des fournitures se fera à partir du 31 août.