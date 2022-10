Allocation journalière du proche aidant : moins de 2% des personnes éligibles en bénéficient

Ils sont nombreux à y avoir droit et ne pas la demander. Le recours à l'allocation journalière du proche aidant (Ajpa) reste encore très modeste en France. Entre son lancement en septembre 2020 et février 2022, seuls 6.626 droits ont été ouverts, selon un bilan publié par la direction de la Sécurité sociale peu avant la Journée des aidants le 6 octobre. Or, lors de sa mise en oeuvre en 2020, on estimait à 337.000 le nombres de personnes éligibles à l'Ajpa.

Cette aide, de 58,59 euros par jour actuellement, est versée aux proches qui prennent un congé pour s'occuper d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie. Près des deux tiers des personnes aidées ont plus de soixante ans : 31% entre 60 et 79 ans, 32% entre 80 et 89 ans et 12% plus de 90 ans, selon un rapport d'évaluation du dispositif. "Une partie des personnes aidées de plus de 60 ans le sont au titre d'un handicap, et non d'une situation de dépendance liée à l'âge. Ainsi, au total, le dispositif bénéficie en égale proportion aux aidants de personnes handicapées (51%) et aux aidants de personnes en perte d'autonomie liée à l'âge (49%)", relève le rapport.

"Méconnaissance du dispositif"

Pourquoi un si faible taux de recours, alors que le nombre de personnes âgées augmente ? L'étude évoque une "méconnaissance du dispositif" encore récent, et une mauvaise compréhension des conditions d'éligibilité : ainsi, sur les 18.987 demandes d'Ajpa déposées auprès des Caisses d'allocations familiales, seules 6.626 d'entre elles ont donné lieu à une ouverture de droit. Cette étude bilan suggère donc une simplification de la procédure de demande et un renforcement de la communication autour de ces dispositifs.

Le télétravail et le chômage partiel, facilités pendant la crise sanitaire du Covid, ont par ailleurs réduit le recours au dispositif - alors même que de nombreux établissements accueillant les personnes âgées et handicapées ont fermé. "Le recours massif au télétravail et des dispositifs de chômage partiel ouverts aux salariés vivant avec une personne vulnérable" ont pu réduire le besoin de demander un congé proche aidant "en facilitant déjà la présence de l'aidant auprès de son proche et la conciliation avec leur vie professionnelle", indique le rapport.

D'autre part, "l'Ajpa n'étant ouverte que sur une période de 66 jours et le congé de proche aidant sur une période d'un an sur l'ensemble de la carrière, les proches aidants ont pu aussi faire le choix de ne pas mobiliser ces droits lorsque d'autres dispositifs existaient au niveau national".