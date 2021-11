Allocations chômages suspendues : le président de l'UPE 13, Philippe Korcia convaincu par les annonces

"Trop d'offres d'emploi ne sont pas pourvues aujourd'hui" dit le président Emmanuel Macron et dans le même temps certains métiers peinent à trouver de la main-d'œuvre. Comment résoudre ces deux problématiques ? Le chef de l'Etat a annoncé deux mesures : les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leur allocation suspendue et les conditions d'éligibilité et d'ouverture des droits à indemnisation vont passer de 4 à 6 mois pour toute personne ayant cotisé pendant deux ans.

Est-ce efficace pour régler le problème ? Le président de l'UPE 13, Philippe Korcia estime qu'il y a urgence et qu'il faut vite agir : "Il manque de la main-d'œuvre partout, il y a 3 millions de chômeurs en France et on n'arrive à trouver des collaborateurs, il n'est pas possible de continuer comme ça. Nous devons trouver, dans le respect, de chacun des solutions pour arriver au plein emploi et la seule solution peut-être c'est d'inciter plus fortement les demandeurs d'emploi à travailler".

Le travail est la seule possibilité pour relancer le pouvoir d'achat - Philippe Korcia

Mais la suspension des allocations pour ceux qui ne cherchent pas activement n'est-ce pas une mesure trop rude ? Philippe Korcia tempère les propos du président : "Ca existait déjà et il a dit qu'il fallait accepter et savoir accepter des offres d'emploi quand elles correspondent à son profil pour pouvoir relancer le pouvoir d'achat. La seule façon de relancer le pouvoir d'achat c'est le travail".