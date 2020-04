La direction de la Poste met en place un dispositif spécial pour accueillir les bénéficiaires des prestations sociales, certainement très nombreux, à partir de lundi 6 avril. Découvrez les bureaux de poste ouverts en cette période de confinement dans la Marne et les Ardennes.

Allocations : Quels sont les bureaux de poste ouverts dans la Marne et les Ardennes pour retirer de l'argent ?

C'est le gros coup de "rush" mensuel dans les bureaux de poste. Plus d'un million d'allocataires des prestations sociales franchissent les portes de la Poste en début de mois pour retirer de l'argent. La pandémie de Covid-19 et le confinement général n'y change ce mois-ci et la direction a pris plusieurs mesures pour accueillir au mieux ces bénéficiaires.

En Champagne-Ardenne, pas moins de 45 bureaux de postes sont ouverts dès lundi, soit 16 de plus que le dispositif actuel. Au total, 14 bureaux accueilleront des clients dans la Marne, dont trois à Reims (Cérès, Boulingrin et Wilson). Dans les Ardennes, les bénéficiaires pourront retirer de l'argent dans 16 bureaux différents.

Des agences postales communales dans le dispositif

Pour mailler le territoire au maximum, et "fluidifier l'affluence dans ses bureaux", la Poste a aussi prévu des points de contact tenus par des facteurs guichetiers.

Enfin, plusieurs agents de mairies marnaises et ardennaises assureront le service postal communal.

Découvrez tous les points de contact ouverts à partir de lundi 6 avril sur notre carte interactive.

Légende

Jaune : Bureaux de poste

Bleu : Bureaux tenus par des facteurs guichetiers

Rouge : Agences postales communales

Ecrans de protection, stickers et vigiles

Les bénéficiaires titulaires d'une carte de retrait pourront retirer de l'argent dans les distributeurs de la Banque Postale dès samedi 4 avril.

Côté sécurité, la Poste assure la mise en place "d'écrans de protection entre les postiers et les clients", ainsi que "des stickers et des marquages au sol pour respecter la distance d'un mètre minimum entre chaque client."

Des vigiles seront aussi présents dans certains bureaux, pour éviter de possibles débordements.