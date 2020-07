Allonnes : un stand Pôle emploi hors les murs pour rencontrer les demandeurs d'emploi

Cet été, l'agence Pôle emploi Le Mans Gare se délocalise et installe un stand mobile dans le quartier Chaoué, à Allonnes, en partenariat avec le CCAS de la ville. L'objectif : remotiver les demandeurs d'emploi déjà inscrits et en rencontrer de nouveaux, de manière moins stressante et moins formelle.

A Allonnes (Sarthe), tout l'été, la pelouse près des jardins partagés du quartier Chaoué voit s'installer un stand mobile de l'agence Pôle emploi Le Mans Gare. L'occasion de trouver de nouveaux demandeurs, mais aussi de remotiver ceux qui sont déjà inscrits, lassés ou démotivés par les conséquences de la crise sanitaire.

Un stand pour se rapprocher des demandeurs après le Covid

Le stand occupe un petit bout de pelouse, tout près des jardins partagés du quartier de Chaoué. Masque sur le nez, Sherry Lee s'informe : elle aimerait trouver un travail dans l'administratif. Déjà inscrite à Pôle emploi, la jeune femme trouve bien plus simple de venir au stand "en raison du contexte sanitaire. Dernièrement, je voulais prendre un rendez-vous, et ça a pris beaucoup de temps. J'ai dû relancer, relancer, relancer avant de trouver une date disponible. Là je prends le bus, je viens, et puis c'est tout !", explique-t-elle.

C'est tout l'enjeu de cette délocalisation : aller à la rencontre des demandeurs d'emploi et leur faciliter le contact avec Pôle emploi. "Il y a des réticences habituelles à franchir la porte des agences, et le Covid, c'est un frein supplémentaire, détaille Nelly Bertonnier, la cheffe de l'agence Pôle emploi Le Mans Gare. On sent les difficultés même à entamer les recherches, la peur de sortir ... bien ancrée. Il faut arriver à apprivoiser ce virus, vivre avec, et ne pas se laisser abattre !"

Dans les échanges, les conseillères Pôle emploi s'emploient à rassurer les demandeurs : "Certains se disent que c'est perdu d'avance, vu le contexte", avance Daphné Lévy. "On est là pour leur proposer des solutions, prendre un premier contact, et un rendez-vous plus tard." Un contact différent, moins stressant, qu'apprécie Jacques. Il s'est arrêté par hasard, et repart avec de bons espoirs pour la suite : "En agence, les conseillers ont beaucoup de choses à faire ... au point qu'ils ne s'intéressent peut-être pas trop à nous. Mais ici, j'ai bien échangé, c'était plus agréable."

Une dizaine de personnes se sont arrêtées sur le stand en une matinée, elles sont reparties avec des rendez-vous en poche. D'autres dates sont prévues pour ce stand délocalisé, les mardis matins 28 juillet, 11 août, 18 août et 25 août.

Un partenariat avec le CCAS d'Allonnes

Le stand Pôle emploi hors les murs se tient à quelques mètres du petit-déjeuner organisé par le CCAS de Poitiers, près du jardin partagé. Tous les mardis matins, il donne rendez-vous aux habitants d'Allonnes histoire de partager une boisson et surtout de discuter. Le CCAS organise aussi des rencontres près du jardin partagé le jeudi.