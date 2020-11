Allonnes : Bigot Fleurs va jeter 6 millions de fleurs, produit non essentiel

C'est une conséquence de l'interdiction de vendre dans les enseignes de la grande distribution les produits dits "non essentiels". L'entreprise horticole sarthoise, Bigot Fleurs à Allonnes, l'un des plus importants producteurs français de fleurs, va mettre à la poubelle toute sa production. Au total, ce sont 6 millions de fleurs (roses et tulipes) qui vont finir à la benne. "Un énorme coup de bambou !" dit le directeur général Nicolas Bigot.

Suite à l'annonce du Premier ministre Jean Castex dimanche soir, le producteur de fleurs d'Allonnes explique avoir perdu son principal débouché. "Une catastrophe" d'autant que les fleuristes sont eux aussi fermés. "On est le seul produit non essentiel qui est périssable. Donc nous, très clairement, tous nos produits vont être jetés. C'est aussi simple que ça". Il dénonce une décision qui met à genou toute la filière. "C'est contre productif. L'idée est d'interdire les fleurs dans les supermarchés pour être équitable avec les petits commerçants, les petits fleuristes mais en faisant ça, on met à mal la filière dans son ensemble. Ça n'a pas de sens".

160 salariés au chômage partiel

En jetant 6 millions de fleurs, l'entreprise Bigot fleurs affirme qu'elle va perdre entre 800 000 et 1 million d'euros. Déjà au printemps, la société sarthoise avait perdu 13 millions de fleurs. Mais lors du premier confinement, elle avait résisté et gardé son personnel. Mais cette fois, ses 160 salariés vont se retrouver au chômage partiel. "On a pas le choix" explique Jean-Philippe Bigot, qui dirige l'entreprise avec son fils. "On est complètement sonné. Je peux vous dire que c'était dur de dire aux gens de rester chez eux. Mais on va se battre comme des lions, on laissera pas tomber notre personnel. Ce sont des gens qui se lèvent tôt depuis toujours et cette boutique, c'est aussi la leur".

Jean-Philippe et Nicolas Bigot, les dirigeants de Bigot Fleurs à Allonnes © Radio France - Julien JEAN

Il en appelle donc à l’État. "J'ai entendu tous les politiques qu'ils allaient aider l'agriculture mais les grands mots, ça ne nous suffit pas ! Il nous faut des actes". Et Jean-Philippe Bigot de comparer avec les autres pays européens. "Nous sommes les seuls à ne pas pouvoir vendre nos fleurs. En Allemagne, aux Pays Bas, en Angleterre, en Suisse, tous continuent à travailler. Voilà ce qu'on demande".

Bigot Fleur estime que la perte s'élèvera au minimum à 20% de son résultat net annuel.