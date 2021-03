Une douzaine de restaurants du Gard ouvrent le midi pour les ouvriers du BTP

"Rouvrons les restaurants au déjeuner", voici le titre d'une tribune signée par une quarantaine de députés dans le Journal du Dimanche. Parmi eux deux gardois : Annie Chapelier (Agir, Gard) et Olivier Gaillard (NI, Gard) mais aussi Pierre Morel-A-L'Huissier le député de la Lozère (UDI). Ils demandent au Premier ministre de rouvrir ces établissements à partir du 30 mars pour le déjeuner. Les députés qui s'appuient sur l'exemple de certains restaurants accueillants des salariés du BTP pour leur pause déjeuner.

Chaque jour ils sont entre 4 à 10 dans ce restaurants pour le déjeuner © Radio France - Mélodie Viallet

" J'en avais assez de manger dans mon camion au bord des routes" Jefferson ouvrier qui travaille sur les toits

Une douzaine de restaurants du Gard ont signé cette convention avec la Préfecture et ont le droit d'ouvrir le midi pour les ouvriers du BTP qui travaillent sur les chantiers. C'est le cas à Nîmes de la brasserie le Gambrinus sur l'avenue Jean Jaurès. Le patron Christophe Blanc est ravi :" ç_a fait beaucoup de bien d'avoir de nouveaux des clients et même mettre la table devient un plaisir". C_oncernant les gestes barrières il assure " c'est très simple à mettre en place car j'ai un grand établissement et qu'il y a peu de monde pour l'instant entre 4 à 10 personnes maximum, je peux aller jusqu'à 20 mais pour l'instant il n'y a pas foule" regrette t-il avant d'ajouter : " J’espère que le gouvernement se basera sur ces tests pour rouvrir les restaurants pour tous les midis".