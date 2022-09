Alpe du Grand Serre : "Si nous n'arrivons pas à réunir les finances, nous devrons fermer l'hiver prochain"

Une réunion publique est organisée ce vendredi 16 septembre à La Morte (Isère) pour faire le point sur la station de l'Alpe du Grand Serre. Une situation critique, confie Coraline Saurat, présidente de la communauté de communes de la Matheysine.

Quel avenir pour la station de ski de l'Alpe du Grand Serre ? La communauté de communes de la Matheysine organise une réunion publique ce vendredi 16 septembre à La Morte (Isère) pour faire le point. Et il y a urgence. "Si nous n'arrivons pas à réunir les finances, nous devrons fermer la station l'hiver prochain", confie l'invitée de France Bleu Isère, Coraline Saurat, présidente de la communauté de communes de la Matheysine.

France Bleu Isère : Vous organisez ce soir une réunion publique à La Morte sur l'avenir de la station de l'Alpe du Grand Serre. Pourquoi cette réunion publique ? Pourquoi maintenant ? Avant un hiver qui s'annonce peut-être compliqué ?

Coraline Saurat : Tout simplement pour rendre compte aux habitants de l'avancement du projet. J'étais allée devant eux il y a un an maintenant, leur faire part de l'état d'avancement du projet. Aujourd'hui, je renouvelle ma démarche, je m'y étais engagée. C'est une démarche transparente. Je pense qu'il faut de la transparence quand on porte ces projets d'envergure, pour que ça ne laisse pas place à des spéculations.

Quelle est la situation actuellement à la station de l'Alpe du Grand Serre et à quel point les prix de l'énergie aujourd'hui pèsent sur la station ?

La communauté de communes est compétente depuis le 1ᵉʳ juillet 2021 en matière d'exploitation et d'aménagement du domaine et de gestion. C'est un domaine vieillissant avec des remontées mécaniques vieillissantes. Donc on a un problème conjoncturel aujourd'hui sur ce domaine. Les prix de l'énergie nous impactent effectivement mais à moindre échelle, puisque nous ne sommes pas soumis à de nouveaux contrats et le prix d'électricité est plafonné. En revanche, la SATA est en contrat de prestation chez nous, sur la station, pour nous accompagner dans la gestion du domaine, nous serons confrontés à un plan de sobriété. C'est une évidence.

Et ça consistera en quoi ?

Pour nous, ce ne sera pas de couper, d'arrêter les remontées mécaniques, mais ce sera de baisser le chauffage dans les cabanes des perchistes. Tout ça, on doit le réfléchir, on doit le travailler avant l'ouverture au mois de décembre.

Vous avez parlé des installations vieillissantes à l'Alpe du Grand Serre. Des investissements sont-ils prévus ? C'est le point noir...

Tout à fait. On est engagé dans le cadre d'une procédure de délégation de service public. Donc nous sommes en discussion avec la SATA. Nos discussions sont plutôt convergentes aujourd'hui et nous portons un projet coconstruit, avec également les habitants, les professionnels. Et je dirais que c'est un projet de territoire, un projet pour requalifier la station dans son ensemble pour une station "4 saisons". Aujourd'hui, bien sûr, il faut changer les deux télésièges qui sont défaillants sur la station pour avoir une seule remontée mécanique. C'est vraiment un projet de transition, un projet d'avenir et un projet de requalification de toute une vallée.

Vous en appelez à qui ? Aux politiques ? À des investisseurs ?

J'en appelle aux investisseurs. On a de nombreux soutiens politiques. Et puis j'aimerais aussi que la "vox populi" se fasse entendre parce que, comme je le disais, c'est un projet de territoire. L'Alpe du Grand Serre est un pôle de vie, il y a une nouvelle école en construction avec deux classes, une crèche. C'est une station qui vit et qui irrigue toute une vallée, tout un territoire. Il y a 160 emplois induits - directs ou indirects - sur la station. Donc c'est vraiment un sujet très important. Je dirais que c'est un projet humain. Donc j'en appelle aux financeurs aujourd'hui pour qu'ils nous accompagnent sur ce projet.

On entend vos inquiétudes. La station est en danger, à quelle échéance ?

A très courte échéance. Nous espérons que la fin de la négociation puisse se faire d'ici le mois de janvier. Il faut savoir que ça fait plus d'un an aujourd'hui que nous sommes en négociation, puisque ça prend du temps de bâtir un tel projet. Et puis, il faut être raisonnable, il faut être équilibré aussi. Nous voulons que cette station reste familiale, c'est son atout, il faut qu'elle le demeure.

C'est à dire ? La gestion est assurée pour cet hiver ou pas ?

La gestion est assurée pour cet hiver. Si toutefois - et je le dis avec grande franchise - nous n'arrivons pas à conclure cette DSP (délégation de service public), si nous n'arrivons pas à réunir les finances, et bien je pense que nous serons contraints de fermer la station.

A quelle échéance ?

Pour l'hiver prochain.