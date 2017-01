Alpes IsHere : l'Isère imprime sa marque !

Le conseil départemental de l'Isère lance une marque pour faire connaitre l'Isère en France et dans le monde, attention au jeu de mots, voici Alpes IsHere ! En anglais dans le texte : "Alpes is here" traduisez : "les alpes c'est ici !"

C'est lors d'une des nombreuses cérémonies de vœux en Isère en ce mois de janvier que le président du Conseil départemental de l'Isère Jean-Pierre Barbier a annoncé le lancement d'une marque pour promouvoir l'Isère. Ce logo "conçu par les services du département sans faire appel à un cabinet de conseil extérieur va coûter 10 000 euros d'investissement" assure, sur France Bleu Isère, Jean-Pierre Barbier, "un coût qui vaut le coup'" selon lui car aujourd'hui les touristes qui viennent de France et d'ailleurs ne savent pas forcément qu'ils sont en vacances en Isère.

"Quand vous arrivez dans un hôtel en station en Isère et que dans votre chambre vous trouvez comme cadeaux des échantillons de produits savoyards, il y a de quoi enrager" confie encore le président Barbier. Cette marque sera donc affichée sur de nombreux produits fabriqués en Isère, gastronomie, agro-alimentaire notamment. On le trouvera également sur les affiches des festivals et des grands évènements sportifs ou culturels. Alpes isHere sera aussi mis en avant sur les produits et supports publicitaires touristiques.

Alpes IsHere la nouvelle marque de l'Isère - Conseil départemental de l'Isère

Réécoutez l'interview de Jean-Pierre Barbier, invité de France Bleu Isère Matin :



