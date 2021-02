Alpes Maritimes : comment les stations de ski s'organisent pour surmonter la crise économique

Va-t-on vers une saison blanche sur les pistes de ski ? Les stations de ski sont inquiètes, alors que les vacances d'hiver démarrent ce vendredi 5 février pour la zone A, et alors que les remontées mécaniques sont toujours à l'arrêt. Le gouvernement a indiqué qu'elles ne le resteraient au moins jusqu'à la fin du mois, sans garantie qu'elles puissent ouvrir après.

Alors pour tenter de surmonter la crise liée à l'épidémie de Covid, les stations de ski azuréennes s'organisent et essaient de limiter les pertes économiques. "On s'attendait à ne pas pouvoir rouvrir au public en février, donc on a anticipé", explique Jean-Christophe Desens, directeur du domaine skiable d'Isola 2000. "On a pris différentes mesures".

Raquettes, randonnées et chiens de traineau

"On s'est mis en ordre de marche pour proposer des activités à la clientèle, en renforçant des itinéraires des circuits de randonnée, les raquettes, les chiens de traineau... Beaucoup d'activités sont proposées pour profiter pleinement des plaisirs de la montagne", détaille-t-il. "Les gens découvrent la montagne autrement".

Et cela permet aux stations du Mercantour d'attirer des amateurs de la montagne, même en pleine crise sanitaire et même si les remontées mécaniques sont fermées. À Auron, la fréquentation de la station peut monter jusqu'à 80% pendant les weekends et les vacances scolaires. "Nos commerces, nos restaurateurs se sont adaptés. Ils font de la vente à emporter et cela permet quand même de sauver les meubles", explique Colette Fabron, maire de Saint-Étienne de Tinée-Auron, et vice-présidente de la Métropole Nice Côte d'Azur.

"On est quand même inquiet, parce que c'est difficile d'absorber tout ce manque à gagner. Néanmoins, nous travaillons avec le gouvernement afin d'obtenir le plus d'aides possibles pour sauver l'économie pour tous nos commerçants", ajoute l'élue.

Remontées mécaniques ouvertes à Auron et Isola 2000 pour certains publics

Pour faire face à la crise et grâce à un décret l'autorisant, la Métropole Nice Côte d'Azur a autorisé les stations d'Isola 2000, d'Auron et de Saint-Dalmas à rouvrir leur domaine skiable et à faire fonctionner leurs remontées mécaniques, accessibles depuis le 9 décembre aux sportifs de haut niveau et aux mineurs licenciés dans une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.

"Nous sommes conscients d'être privilégiés. Nous avons pu ouvrir un certain nombre de remontées mécaniques pour accueillir tout le public qui est autorisé", souligne Colette Fabron. "C'est une chance et on voit que cela créé une très forte dynamique en terme de notoriété. Cela nous fait rayonner au niveau national, voire même international", estime le directeur du domaine skiable d'Isola 2000, où a eu lieu le week-end dernier la Coupe d'Europe de snowboard cross.

Une soixantaine de saisonniers en contrat

La Métropole Nice Côte d'Azur indique également qu'elle a signé les contrats de la soixantaine de saisonniers d'Isola 2000 et d'Auron pour qu'ils puissent bénéficier du chômage partiel. Mercredi, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, avait une nouvelle fois appelé les stations à "embaucher les saisonniers".