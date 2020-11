Alpes-Maritimes : Des calendriers de l'Avent en circuit-court

Le calendrier des 12 brasseries artisanales des Alpes-Maritimes

Il faut se dépêcher car c'est un objet très prisé, en plus en 2020 il est aussi solidaire !

En effet certaines brasseries du département sont touchées par les intempéries et toutes sont fragilisées par la crise sanitaire, car le principal débouché des brasseurs indépendants ce sont les bars et les restaurants. Pour survivre, les brasseries des Alpes-Maritimes se rassemblent, à l'image de ce calendrier de Noël qui fait découvrir 24 bières artisanales et locales.

Le principe est simple, 24 bières, 24 jours, de quoi faire patienter avant Noël en découvrant les saveurs d'Antibes, de Saint-Martin-Vésubie, Nice, Berre-Les-Alpes, Menton, Cagnes-Sur-Mer, Valbonne, Peille, Isola, Vence, Valdeblore.

Un achat responsable en soutien à une économie locale que vous pouvez faire en ligne sur le site La BIAM - Brasseurs Indépendants des Alpes-Maritimes. La livraison en point relais pickup est offerte.

Les calendriers du chocolatier niçois LAC

Pas un mais deux calendriers en 2020 pour attendre Noël en dégustant les chocolats fabriqués dans les laboratoires LAC de La Trinité. Durant 24 jours découvrez les fritures pralinés, des mendiants, le célèbre chocolat Diabolix qui fait la réputation de Lac depuis 25 ans.

Un sapin avec 24 petites boites qui renferme un chocolat ou un village de montagne en 3D (la reproduction du centre de Mégève, on attends l'année prochaine un villages des Alpes-Maritimes) avec 24 fenêtres qui s'ouvrent sur une gourmandise chocolatée.

Un des calendriers de l'Avent 2020 du chocolatier niçois LAC - LAC

39€ pour le prix, mais c'est du chocolat fait maison ! Les boutiques de Nice rue Barla, dans le vieux et rue Gioffredo ainsi qu'à la trinité restent ouvertes durant le confinement. Avec des livraisons possibles sur Nice, La Trinité, Drap, La Turbie, Contes, Saint André de la Roche