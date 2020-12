Alpes-Maritimes : des étudiants de l'IPAG se mobilisent pour aider les commerces des vallées

Quatre étudiants de l'IPAG cherchent à récolter des fonds pour les commerçants et entrepreneurs des Vallées des Alpes-Maritimes, très touchés par la tempête Alex. Après s'être rendu à Saint-Martin-Vésubie et avoir constaté les importants dégâts, Bastien Foncel et ses trois amis ont décidé de lancer une cagnotte en ligne. "Nous sommes des enfants du pays et futurs entrepreneurs, nous nous sentions très concernés", explique le jeune homme.

L'objectif de la cagnotte a été fixé à 3300 euros. A l'heure où nous écrivons ces lignes, seulement 362 euros avait été récoltés. Il y a donc urgence car sur la plateforme Ulule, si l'intégralité de la somme n'est pas recueilli, les dons repartiront dans le portefeuille des donateurs.

Le lien de la cagnotte en ligne : https://fr\.ulule\.com/sauvons\-le\-commerce\-du\-06\-apres\-la\-tempete\-alex/