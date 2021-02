La cimenterie, installée dans la commune de Contes (Alpes-Maritimes) depuis 115 ans, va être réorganisée, la décision vient de tomber ce mercredi. Quelque 65 postes sont supprimés et plusieurs dizaines d'emplois indirects menacés dans le secteur. Seuls six salariés resteront sur le site.

L'usine de ciment Lafarge de Contes va fermer, 65 emplois supprimés et des dizaines d'autres menacés

C'est un coup dur pour l'emploi dans la vallée du Paillon. L'usine Lafarge Holcim va être réorganisée. Ce n'est pas une fermeture complète, mais l'activité de production de ciment va s'arrêter, précise la direction. Seul un dépôt logistique sera conservé avec six salariés. Au total, 65 postes vont être supprimés.

Ce mercredi 3 février, le plan de réorganisation a été présenté aux partenaires sociaux. Face à la baisse de la construction depuis plusieurs années et "pour répondre aux défis de la nouvelle réglementation environnementale dans la construction", "on doit transformer nos usines et cela nécessite de gros investissements", explique Loïc Leuliette, porte-parole de Lafarge. Des investissements trop importants pour cette "usine vieillissante". L'activité de production de ciment devrait s'arrêter début 2022.

Une usine installée à Contes depuis 115 ans

"C'est un événement extrêmement grave pour la commune de Contes, pour la vallée du Paillon et pour tout le département", réagit Francis Tujague, le maire de la commune, où l'usine est installée depuis 1906. "C'est une grande surprise pour tout le monde. On ne peut pas s'expliquer cette décision, si ce n'est pour des raisons purement financières de course au profit financier".

Près de 300 emplois menacés

Une annonce qui a un impact sur toute l'industrie du secteur. "Il y a tout un tas d'entreprises qui assurent la maintenance permanente de l'outil industriel, il y a tous les transporteurs", s'inquiète Francis Tujague, qui estime qu'au total, près de 300 emplois sont menacés.

Concernant les 65 emplois supprimés dans l'usine Lafarge, la direction assure que "tous les dispositifs" seront mis en place pour "proposer des solutions à chacun afin d’éviter des licenciements contraints" (reclassement dans d'autres usines Lafarge Holcim en France, formation, aide à la reconversion, départs volontaires...). Les négociations débuteront la semaine prochaine.