Alpes-Maritimes : le chômage en baisse sur un mois, en très forte hausse sur un an

Le nombre de demandeurs d'emploi est en forte baisse au mois de juillet dans les Alpes-Maritimes par rapport à juin 2019 : on comptait le mois dernier 79 660 chômeurs tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A), c'est 6 000 de moins qu'en juin (85 490, soit -6,8%). Sur 3 mois, la baisse est 12,3%.

Mais sur un an, on compte 12 000 chômeurs de plus (67 480 en juillet 2019). C'est un bond de 18%, c'est la plus forte hausse de la région. 18%, c'est presque deux fois plus que la moyenne de la région PACA (+10,1%).

Si on prend les catégories A, B et C (qui comprennent également les chômeurs en activité réduite), on comptait le mois dernier 111 730 chômeurs dans les Alpes-Maritimes, soit une hausse de 9,3% sur un an (4,4% en PACA), de 1,2% sur 3 mois (0,0% en PACA), mais une baisse de 1,9% par rapport au moins de juin (-1,4% en PACA). La tendance est exactement la même si on prend les chiffres pour la métropole Nice Côte d'Azur.