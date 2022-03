Le secteur du BTP des Alpes-Maritimes menacé par la guerre en Ukraine

La hausse des prix du carburant et des matières premières inquiète les entreprises du secteur du BTP. Certaines pourraient cesser leur activité et mettre leurs salariés en chômage partiel.

25.000 salariés, 5.000 entreprises. Ils sont beaucoup dans les Alpes-Maritimes à être concernés par l'augmentation du coût du carburant et des matières premières. Les prix grimpent, car ces produits sont issus soi d'Ukraine, soit de Russie.

Augmentation des prix des matières premières et du carburant

Au niveau des matières premières, l'acier et l'aluminium sont exportés depuis l'Ukraine. "Il devient difficile de s'en procurer car le port de Marioupol, l'un des deux principaux du pays, est sous embargo russe", détaille Lionel Dolciani - gérant d'une métallerie à la Trinité- , "les prix sont deux voire trois fois supérieurs à la normale".

Une entreprise de travaux publics utilise aussi beaucoup de carburant. Les camions et les pelleteuses sont très énergivores. "On a 1.200 euros d'augmentation sur le mois de mars, c'est très difficile à absorber", ajoute Lionel Dolciani. La guerre à l'Est menée par la Russie, deuxième exportateur mondial de pétrole, a continué à faire grimper les prix en flèche.

Vers le retour du chômage partiel ?

Pour le moment, aucun chantier n'est arrêté dans les Alpes-Maritimes, mais la fédération du BTP précise que la situation pourrait être différente dans deux ou trois semaines. Certains chantiers pourraient être arrêtés. Les salariés se retrouveraient alors en chômage partiel.