L'électrique déboule à Alpine Dieppe : "Cette journée va être une consécration" se réjouit l'ex PDG

L'usine Alpine de Dieppe reçoit ce vendredi la double visite du directeur général de Renault Luca de Meo et du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le site dieppois produira un petit SUV électrique. L'ancien PDG d'Alpine Bernard Ollivier évoque sur France Bleu un virage "incontournable".

Bruno Le Maire est attendu ce vendredi à l'usine Alpine de Dieppe. Le ministre de l'économie sera accompagné du directeur général de Renault Luca de Meo pour constater la renaissance de la marque Alpine, 3.000 commandes ont été enregistrées en 2021 et 3.500 sont annoncées en 2022. L'usine dieppoise devrait aussi accueillir la production d'un petit SUV électrique. De quoi dynamiser l'espoir et la fierté des 350 salariés du site seinomarin.

Cette journée va être une consécration. Bernard Ollivier

L'ancien PDG d'Alpine Bernard Ollivier était ce vendredi l'invité de France Bleu Normandie: "Cette journée va être une consécration. Inévitablement, je pense à la journée du 15 décembre 2017 où déjà le ministre Bruno Le Maire, avec Carlos Ghosn à ce moment là, était venu inaugurer l'usine. C'était pour nous l'aboutissement de sept ans de travail et de difficultés (...) Aujourd'hui sans aucun doute c'est un aboutissement. Luca De Meo a compris ce qu'est la marque Alpine et sa singularité en regroupant toutes les activités sportives du groupe Renault, et particulièrement la F1, dans cette marque Alpine".

Pour Bernard Ollivier ce virage électrique est incontournable, "on ne peut pas rester dans la niche".

"On est très heureux de cela puisque Dieppe est une usine absolument fantastique avec des talents vraiment très spécifiques et extrêmement pointus", se réjouit également sur France Inter le président de Renault Jean-Dominique Senard.

