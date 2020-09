Alpine : les dirigeants de Renault en visite secrète à Dieppe

Le PDG du groupe Renault, Jean-Dominique Senard, et le directeur général de la marque au losange, Luca De Meo, se sont rendus dans le plus grand secret ce mercredi à Dieppe. Ils ont visité l'usine automobile Alpine et rencontré des élus dieppois et ont tenu des propos "rassurants".