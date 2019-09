Alsace : 2.500 postes à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration

L'hôtellerie restauration propose 2.500 postes en Alsace. Le secteur peine à recruter depuis des années. Les serveurs, cuisiniers et chefs cuisiniers sont les plus recherchés.

Alsace, France

Ca n'est pas nouveau, depuis des années, l'hôtellerie et la restauration peinent à trouver du personnel en Alsace. Actuellement, en septembre 2019, 2.500 postes sont à pourvoir, principalement des postes de cuisiniers, chefs cuisiniers et serveurs.

Des métiers souvent peu ou mal connus

Les candidats potentiels sont souvent effrayés par les horaires dans ces métiers, et des rémunérations jugées insuffisantes. Pour Agathe Kop, gérante de l'hôtel d'Alsace à Illkirch, il faut donc valoriser les métiers de l'hôtellerie et de la restauration à l'école. Et mettre en avant l'apprentissage. "Malheureusement, ces métiers ne donnent pas envie aux gens, on ne leur en parle pas, ils ne connaissent pas."