Strasbourg, France

En France, 50.000 postes de saisonniers sont actuellement à pourvoir, selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih). En Alsace, 3.500 postes sont disponibles. Une pénurie de main-d'oeuvre qui touche tout le secteur de l'hôtellerie-restauration.

Un travail pénible et une rémunération inadaptée

En cause, un travail jugé pénible et une rémunération souvent peu adaptée. Mais selon Bruno Jahn, directeur du groupement des hôteliers et restaurateurs du Bas-Rhin, c'est le client qui est en cause : "Aujourd'hui le client cherche des établissements qui pratiquent des prix de moins en moins élevés et qui accordent des remises. Ces établissements ont une marge moindre et donc payent moins bien leur personnel."

On refuse de la clientèle et on diminue le nombre de couverts

En attendant, certains établissements sont obligés de s'adapter. C'est le cas de La Charrue à Breuschwickersheim. Depuis plusieurs mois, ce restaurant tourne avec seulement trois personnes en salle. Pas assez pour honorer les 160 couverts.

"On refuse de la clientèle, car pour pouvoir continuer à servir convenablement, on diminue le nombre de couverts.Tout ça parce qu'on est en manque d'effectifs", déplore Giovanni Capone, le patron du restaurant.

Le secteur de l'agriculture serait lui aussi touché par cette pénurie. Un problème, notamment pour les viticulteurs, alors que les vendanges viennent de débuter.