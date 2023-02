Alsace : à Haguenau, l'un des taux de vacance de commerces "les plus bas de France"

Faut-il craindre une désertification commerciale des centres villes en Alsace ? La question se pose après la fermeture en France des magasins San Marina. Mais aussi des boutiques Camaïeu. Les difficultés de Go Sport, Kookaï ou encore André. A cela s'ajoute les magasins Mim et Pimkie qui ferment des boutiques. Cela touche évidemment l'Alsace aussi.

Haguenau par exemple a vu deux boutiques majeures de son centre ville fermer coup sur coup. San Marina et Camaïeu ont baissé le rideaux il y a quelques jours. Sur place, certains commerçants s'interrogent déjà.

"Cela m'inquiète, parce que nous on est indépendants donc on se dit que peut-être que ce sera nous par la suite" dit Christine, gérante de la boutique de bijoux fantaisie Helios, située à 50 mètres de l'ex boutique Camaïeu. "Je suis là depuis 13 ans, on a un peu moins de clients qu'auparavant" explique une autre responsable de magasin, invoquant l'inflation, le Covid, ou encore la vente en ligne.

Taux de vacance commerciale très bas

Mais même si les commerçants d'Haguenau ont été marqués par ces fermetures, la baisse d'activité des boutiques est nettement moins forte que dans d'autre villes explique Carole Mortier, présidente de l'association des commerçants.

"Je pense que la ville d'Haguenau est toujours très attractive. On a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent notamment de Strasbourg. Néanmoins c'est vrai qu'en ce moment il y a un certain nombre de fermetures qui commencent à inquiéter les commerçants et le grand public" dit-elle.

De nouvelles enseignes devraient bientôt investir les locaux des magasins fermés © Radio France - Antoine Balandra

Dans la Grand-rue en tout cas seules quatre boutiques sont en ce moment vides. A la mairie, on assure que d'autres magasins s'apprêtent à ouvrir. Et que le taux de vacances des commerces d'Haguenau reste extrêmement bas.

"Quand on passe au centre ville on voit certaines portes closes, mais derrière cela il y a des échanges avec des porteurs de projet. Les tractations sont en cours sur différents commerces. Chez Camaïeu aussi. Le taux de vacance commerciale, nous sommes à un des niveaux les plus bas de France en terme de ville au même nombre d'habitants. On est à 6%, ce qui est très bas, au niveau national pour les villes à population identique on est à 13%" explique Alban Fabacher, adjoint au maire en charge de la communication.

"On arrive à avoir un centre ville attractif. Grâce à la "pouponnière du centre ville", un accompagnement des commerçants qui s'installent, du projet naissant jusqu'à sa mise en place avec un accompagnement du loyer sur les premiers mois. On fait aussi des animations. Et puis on ajoute l'offre de stationnement et les transports en commun" poursuit l'élu.

La mairie a aussi mis en place l'an dernier une taxe sur les locaux commerciaux vacants depuis plus de 2 ans pour inciter les propriétaires à louer.