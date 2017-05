Agents de sécurité en grève : "Le risque est plus élevé que la paie !"

Répondant à un mouvement de grève national, une vingtaine d'agents de sécurité employés par Securitas, numéro un mondial, se sont rassemblés devant le siège de région Grand Est à Schiltigheim ce jeudi. Ils réclament une hausse de salaire et une meilleure rémunération des heures supplémentaires.

Grève nationale ce jeudi chez Securitas, numéro un mondial et cinq sites en Alsace, grève à l'appel de la CGT : devant le siège de région Grand Est, à Schiltigheim, une vingtaine d'agents de sécurité ont déployé leurs banderoles entre 10h et 12h. Ils réclament une hausse de salaire à leur employeur, accusé de faire des bénéfices sur leur dos grâce à l'état d'urgence.

Menace terroriste oblige, la demande d'agents de sécurité a explosé. Actuellement, ces agents de sécurité touchent un peu plus que le SMIC. Ils exigent une augmentation de 200 à 300 euros, c'est-à-dire de toucher 1.800 euros brut, soit plus de 1.300 euros net par mois, avec des heures supplémentaires payées 25% de plus de nuit et double le dimanche. Actuellement, ces heures sont payées 10% de plus seulement. Philippe Buhler, salarié depuis 1987 chez Securitas et représentant du personnel, le déplore :

La société a fait plus de 12% de profit en 2016 et nous, nous n'avons droit qu'aux miettes, à un panier de trois euros, c'est-à-dire à des tickets restaurant de trois euros pour notre repas pour des services de 8, 10, 12 heures.

"Le risque est plus élevé que la paie !"

Ces agents de sécurité ont le sentiment qu'on leur en demande toujours plus, sans que le salaire suive. Fouad raconte :

Je fais tous les jours 17 kilomètres pour aller au travail, l'essence n'est pas prise en charge, ni les frais pour mon véhicule. J'ai dû payer 400 euros de pneus et Securitas ne m'a pas donné un centime.

Ali est tout aussi amer :

On n'a aucune reconnaissance, pas un merci, pas de prime de risque. Le risque est plus élevé que la paie !

Des femmes agents de sécurité

Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont là : les femmes agents de sécurité. Elle a l'air fluette, elle mesure moins d'un mètre soixante et pourtant, pour Sandrine, protéger les autres, c'est une passion :

J'aurais bien aimé devenir gendarme, mais j'étais trop petite. Agent de sécurité, c'est un métier qui change tout le temps et qui me plaît.

Un métier qui lui plaît, mais qui ne lui permet pas toujours de boucler les fins de mois. Quand on touche un peu plus que le SMIC, c'est compliqué, sans compter la charge de travail qui ne cesse de s'allonger :