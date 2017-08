Alsace : des touristes de Corée du Sud et du Proche et Moyen-Orient font leur apparition

Ils viennent de Corée du Sud, du Proche et du Moyen-Orient. De nouveaux touristes font leur apparition en Alsace. C'est l'Agence d'Attractivité de l'Alsace qui va séduire ces clients en menant des opérations dans leurs pays. Des clients qu'il faut savoir chouchouter.

La fréquentation touristique est en hausse de 2 à 3% en Alsace par rapport à l'année dernière à la même époque. Les Allemands, les Suisses et les Belges restent les touristes les plus présents dans la région mais de nouveaux touristes font leur apparition dans la région. Ils viennent de Corée du Sud, du Moyen et du Proche Orient.

L'Agence d'Attractivité d'Alsace fait des opérations séductions au Proche et Moyen Orient

L'Agence d'attractivité d'Alsace va chercher de nouveaux touristes au Proche et Moyen Orient notamment. Marie-Reine Fisher, 1ère vice présidente de l'Agence d'Attractivité de l'Alsace en charge du tourisme : "Ces marchés sont en très forte hausse. Sur les cinq dernières années nous sommes à plus de 300%. Pour le Proche et le Moyen Orient on a fait une grosse opération en Israël "So French So Food" autour de la gastronomie où des chefs étoilés ont fait des présentations. Ces opérations sont payantes parce que nous avons des programmations des agents de voyages." A Colmar, il y a près de 200 nationalités qui viennent visiter la ville. La nouvelle clientèle à Colmar ce sont les Sud-Coréens pour Emmanuel From, chef du pole promotion communication à l'office de tourisme de Colmar : "Ils ont fait leur apparition suite à une publicité diffusée par Korean Air, c'est l'équivalent d'Air France pour la Corée. On essaie de s'adapter on a déjà un plan traduit en chinois et en japonais et nous allons réfléchir à faire une version coréenne si on voit que cette présence perdure."

Les Français et les Allemands représentent 80% de la clientèle de Batorama

A Strasbourg, lorsqu'on fait la queue pour prendre le Batorama, on entend désormais des nouvelles langues plus exotiques. Dao, par exemple vient d'Oman au Moyen Orient. Avec deux autres familles, ils logent dans la Forêt Noire en Allemagne. Ils en ont profité pour faire un tour en dans la capitale alsacienne : "Strasbourg est juste à deux heures donc on vient juste pour la journée spécialement pour la croisière, on l'a vu sur internet" Plus loin dans la queue, Lee lui vient de Corée du Sud "Je prends ce bateau puisque finalement on peut apprendre bcp de choses sur la ville en peu de temps et surtout en coréen." Même si ces nouveaux touristes ne représentent qu'une petite partie de la clientèle de Batorama, pour le directeur commercial Reynald Schaicht, il faut être prêts à les accueillir : "Il y a quelques années on avait été faire avec l'Agence d'Attractivité d'Alsace, un tour en Chine pour rencontrer les tours opérateurs de Shangaï et de Pékin. La 1ère chose qu'ils avaient demandé c'est 'est-ce que vous avez le chinois à bord mais est-ce que vous avez aussi d'autres langues asiatiques. Je leur avais dit on a le coréen, le japonais. Le regard avait changé. C'est que vous êtes vraiment intéressé par cette clientèle." Il faut aussi continuer à chouchouter la clientèle la plus régulière : les français représentent près de 50 % des clients, les allemands arrivent en deuxième position : "Si on cumule les deux clientèles on est entre 80 et 85% de nos clientèles. Ils nous demandaient des lieux d'accueils plus performants avant on avait juste un petit bateau les gens faisaient la queue a l'extérieur. C'est pour ça qu'on a ouvert une boutique au pied de la cathédrale." Pour répondre à la demande des touristes ils ont aussi multiplié les bornes de vente ouvertes 24h sur 24 et mis à disposition des souvenirs en boutique.