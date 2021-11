Alsace : la bière de Noël vous coûtera plus cher cette année

À cause de la hausse du prix des matières premières et de l'énergie, la bière de Noël alsacienne prendra quelques centimes au litre cette année.

Elle garde ses traditionnels arômes d'agrumes et d'épices mais cette année, la bière de Noël vous coûtera un peu plus cher. Les brasseurs sont contraints de répercuter la hausse du prix des matières premières et de l'énergie : comptez quelques centimes en plus par litre de bière.

Le prix du malt d'orge en hausse de 30%

C'est l'un des incontournables des fêtes de fin d'année en Alsace : à la brasserie Météor de Hochfelden (Bas-Rhin), la cuvée 2021 de la bière de Noël trône fièrement en boutique. "Les pré-commandes sont à des niveaux record par rapport aux années précédentes" se réjouit Philippe Généreux, directeur général de la brasserie.

Pourtant cette année, il faudra compter quelques centimes de plus par litre pour cette bière de Noël, une dizaine pour un demi servi en bar estime Philippe Généreux : "Tout augmente : les bouteilles, les bouchons-couronne, la bière puisque le malt d'orge augmente de 30% et l'électricité pour les machines" Des hausses qui arrivent après deux année Covid où Météor a perdu entre 30% et 40% de son chiffre d'affaires pendant les périodes de confinement.

De nouvelles augmentations en 2022

Au delà des prix, les brasseurs espèrent aussi éviter les pénuries : "Il faut sécuriser nos besoins. Aujourd'hui on est quasiment obligés d'accepter les prix que l'on nous propose pour honorer nos commandes. On est vraiment dans une situation inédite" explique Julien Hepp, responsable des achats pour la brasserie Météor.

Cette bière de Noël est la première à coûter un peu plus cher, jusqu'ici les contrats avaient été négociés avant l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie. Mais la tendance devrait se confirmer en 2022 sur l'ensemble des produits Météor, comme chez ses concurrents.