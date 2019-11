Alsace : la grande collecte de la Banque alimentaire dans 250 magasins

La grande collecte de la Banque alimentaire se tient les vendredis 29 et samedi 30 novembre. En Alsace, les bénévoles sont mobilisés dans une centaine de magasins du Haut-Rhin et plus de 150 dans le Bas-Rhin.

Alsace, France

Près de 8.000 bénévoles en gilets oranges sont postés à l'entrée de 250 grandes surfaces en Alsace les vendredis 29 et samedi 30 novembre. Ils sont mobilisés pour la grande collecte nationale de la Banque alimentaire. Les denrées ainsi collectées sont ensuite redistribuées à d'autres associations qui viennent en aide aux plus démunis. L'an dernier, la grande collecte de la Banque alimentaire avait permis de collecter près de 600 tonnes de denrées alimentaires dans les magasins alsaciens.

La grande collecte représente 20% des denrées collectées sur l'année par la Banque alimentaire en Alsace. Les 80% restants viennent tout au long de l'année de la grande distribution, de l'industrie agro alimentaire, et aussi d'un fond européen dédié.

Un appel aux mécènes et aux bénévoles

Ce fond européen, le FEAD, risque d'être réduit en 2021, ce qui provoque l'inquiétude des associations d'aide aux plus démunis. En Alsace, le président de la banque alimentaire du Bas-Rhin, Constant Reibel, explique qu'il faudra plus de présence de l'association dans les magasins pour tenter de compenser cette baisse. Il lance un appel aux mécènes: "Il faut qu'on ait plus de matériel pour y aller, nous avons besoin d'un soutien financier pour faire face à nos investissements, des investissements logistiques et de sécurité dans nos entrepôts." La Banque alimentaire a aussi besoin de plus de bénévoles, tout au long de l'année.