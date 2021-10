Alsace : le covoiturage en plein boum face l'augmentation des prix des carburants

Face à la flambée des prix à la pompe, les automobilistes se tournent de plus en plus vers le covoiturage pour réaliser des économies. La plateforme Blablacar a enregistré une augmentation de 40% des trajets entre le domicile et le travail dans le Grand-Est depuis septembre.