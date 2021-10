Alsace : les agences d'intérim recherchent désespérément des candidats

A l'agence d'intérim Crit d'Illkirch-Graffenstaden, les salariés ont des journées chargées pour répondre à la demande de leurs clients : les entreprises à la recherche de personnel. Une tâche loin d'être facile en pleine reprise économique : "On passe une grande partie de nos journées à contacter les intérimaires qui sont dans nos listings. On passe des coups de fils, on écrit des mails, on passe des annonces sur nos plateformes spécialisées, on communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux" explique Fleur Issler, responsable de l'agence technique et tertiaire.

Les candidats sont en position de force

"Les candidats sont en position de force, ils ont le choix et ont des attentes plus fortes en terme de rémunérations, ce qui n'était pas le cas avant, notamment avant la crise du covid" explique la responsable. Les plus jeunes ont, en plus, un nouveau rapport au monde du travail, ajoute Julien Gassert, le directeur régional en Alsace des agences Crit : "ils veulent du sens. Ils se tournent donc beaucoup sur des projets dans le social, l'écologie. Ils veulent aussi un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle".

Julien Gassert, le directeur régional en Alsace des agences d'intérim Crit Copier

Du jamais vu

La période en tout cas est inédite confirme Pascal Wespiser, qui dirige le groupe Gesim en Alsace : "Moi je fais ce métier depuis douze ans et je n'avais jamais vu une telle pénurie de candidats. J'ai une collègue qui va bientôt partir à la retraite après plus de quarante années passées dans l'intérim et elle n'a jamais vu ça non plus".