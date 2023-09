En Alsace, des EHPAD pourront désormais augmenter leurs prix sous conditions

Les EHPAD publics et associatifs pourront proposer un tarif plus haut pour les résident ne bénéficiant pas d'aides sociales.

Les EHPAD ne voient pas le bout du tunnel. Après la pandémie de Covid-19, l'inflation et la hausse de l'énergie les a touché de plein fouet et ils sont nombreux à être déficitaires sur l'hébergement de leurs résidents, mais aussi le matériel nécessaire à la gestion de la dépendance. "Entre 60 et 70% d'entre eux le sont", selon Céline Schandlong, directrice d'un EHPAD à Hochstatt et correspondante régionale de l'association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA). Alors pour les aider, la Collectivité européenne d'Alsace a pensé une solution, actée jeudi matin : proposer des prix plus élevés aux nouveaux résidents qui ne bénéficient pas d'aide sociale.

Une vingtaine d'établissement en grande difficulté

L'Alsace est l'une des région comportant le plus d'EHPAD publics ou associatifs du territoire français (55% sont publics et 41% sont associatifs). Sur les 217 établissements dont s'occupe la CEA, qui sont soit publics, soit associatifs, une vingtaine ont une trésorerie en difficulté.

Donc pour renflouer les caisses, la solution trouvée par la CEA est simple : il s'agit d'autoriser les conseils d'administration des EHPAD à augmenter les tarifs à la journée des futurs résidents qui pourront se le permettre. Le tout sera contrôlé par la CEA, que ce soit la hausse proposée (quelques euros de plus par jour), et si l'établissement concerné est bel et bien en difficulté.

Une solution qui ne fait pas l'unanimité

Cette proposition, le groupe Alsace écologiste, citoyenne et solidaire la rejette pour trois raisons. "Cette délibération nous pose question parce que la CeA a décidé de geler ses tarifs, c'est-à-dire que pour les résidents dont elle a la charge, elle ne veut pas entendre parler d'augmentation. Donc mécaniquement, elle veut faire payer aux autres les frais qu'elle ne veut pas prendre en charge", dénonce Florian Kobryn, conseiller d'Alsace et président du groupe d'opposition à la Collectivité européenne d'Alsace.

"C'est un désinvestissement qui nous pose question parce qu'il y a déjà très peu de personnes qui sollicitent l'aide de la CeA, 3 personnes sur 4 ne la demande pas, alors qu'elles y auraient droit. On a des EHPAD qui en moyenne sont à 1 900 euros par mois et des pensions qui sont en moyenne à peine à 1 500 euros par mois", ajoute-t-il avant d'évoquer une collectivité qui a pourtant "beaucoup, beaucoup d'argent". "Il pourrait y avoir des choix politiques différents qui permettront d'aider les établissements à baisser leur coût, faire des investissements massifs pour réduire le coût de l'hébergement", termine-t-il.

"On ne peut pas faire moins que le minimum"

Au niveau des professionnels, la situation est grave, donc la mesure bienvenue. "Aujourd'hui les Ehpads souffrent de l'inflation qui galope sur tous les postes de dépense. Ils n'arrivent plus à maîtriser leurs charges, qu'elles soient énergétiques, liées à la dépendance... Fin août, j'avais quatre mois de dépenses supplémentaires en change", déplore Céline Schandlong, qui évoque un dépassement de budget de 30% dans son établissement. "Moi c'est difficile parce que je ne peux pas faire un choix, dégrader la qualité de mes repas, de mes prestations d'hygiène. Pour la santé de mes résidents on ne va pas faire ce choix-là, c'est hors de question. On ne peut pas faire moins que le minimum", assène la directrice de l'Ehpad O.SCHYRR à Hochstatt.

L'an dernier, Céline Schandlong avait imaginé augmenter les prix et avait donc fait le calcul en observant l'avis d'imposition et le niveau de retraite des résidents de sa structure. Sur 83 résidents, entre 15 et 20 résidents auraient pu payer entre 150 et 200 euros de plus par mois. Une rentrée d'argent qui aurait pu la soulager mais qui ne résous pas le problème principal. "Ce n'est pas avec cette "majoration" qu'on arrivera à faire face à l'inflation, ça va juste atténuer le déficit". "Et puis on n'était pas dans cette culture-là", ajoute-t-elle, "comment faire comprendre qu'un résident va payer plus cher qu'un autre alors qu'il a les mêmes prestations ?"