Alsace : les entreprises d'insertion souffrent du boom des applis de revente de vêtements d'occasion

Vinted, Once Again, Vide dressing. Autant d'appli qui permettent de revendre ses vêtements d'occasion. Le marché de la seconde main est en plein boom. L'appli Vinted, la plus connue, est aujourd'hui utilisée par plus de 23 millions de Français, soit environ 1 sur 3 ! Des marques comme Vert Beaudet, Petit Bateau, Zalando, Kiabi proposent d'acheter de la seconde main sur leurs sites. Ikea propose aussi un service de vente de meubles de seconde main.

De l'économie circulaire, vertueuse pour l'environnement, mais qui pénalise lourdement les associations caritatives ou les entreprises d'insertion qui vivent du don. Exemple avec le Relais Est , qui emploie 170 salariés en Alsace et Franche Comté, dont 40% en insertion. L'établissement organise une grande collecte ce samedi 27 mai, dans ses 9 boutiques et ses 1600 bornes. Car le Relais Est souffre, dit-il, du développement exponentiel des plateformes de seconde main marchande et de la monétisation des dons.

"Le Relais EST a collecté et trié 7000 tonnes de textiles, linges et chaussures en 2022, 7300 tonnes en 2021, soit une baisse significative de 300 tonnes" explique l'entreprise de tri et de valorisation des vêtements. Elle estime que la baisse de la qualité des dons entraîne une réutilisation moins facile et moins large des vêtements. Et donc mécaniquement, cela amène à une fragilisation des emplois solidaires qui en découlent. Et le Relais Est n'est pas la seule entreprise d'insertion à souffrir de cette baisse de la qualité des dons.

C'est aussi le cas de Vetis, essentiellement présente dans le Bas-Rhin (700 tonnes récoltées l'an dernier, 45 salariés en insertion, 15% des vêtements triés et remis en vente, le reste part dans d'autres centre de tri, ou au recyclage).

Chez Emmaüs à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Emmaüs aussi touché

"On a une vraie baisse de la qualité. Concrètement, on récupère ce que les gens n'arrivent pas à vendre. Les gens cherchent à avoir des revenus complémentaires et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui vendent leurs affaires, alors qu'avant ils les donnaient car ils n'avaient pas besoin de ce complément de revenu" explique Maulde Eichwald, directrice adjointe de Vetis.

"C'est vrai que Vinted ou la concurrence du net, ça fait une concurrence pour le seconde main. Car avant on était les seuls à le faire. Et d'un coup nous avons été propulsés dans le marché concurrentiel avec de grandes marques. Il y a un impact principalement sur la qualité. De manière générale, pas seulement sur les vêtements. Avant on avait des costumes, des vêtements de marque, maintenant, les grandes marques, on ne les voit plus" abonde de son côté Dominique Freund, directeur d' Emmaüs à Strasbourg . Sans compter bien sûr la concurrence des vide-greniers ou des brocantes, de plus en plus à la mode.

"La conséquence, c'est que si on ne fait pas quelque chose, on va avoir de la moindre qualité dans nos magasins. Et ça, c'est hors de question. Nous avons un chantier d'insertion qui trie environ 10% des 700 tonnes que nous collectons. Donc l'objectif, c'est d'augmenter nos capacités de production dans les années à venir pour arriver à trier 30% de ce que l'on collecte pour avoir une meilleure sélection" explique donc Maulde Eichwald. Vetis espère par exemple pouvoir investir dans un tapis roulant, pour trier mieux et plus vite. Mais cela demande d'importants investissements.

Contactée, Vinted précise qu'elle permet aux organisations caritatives de vendre leurs vêtements sur sa plateforme et que 200 sont déjà inscrites. Vinted fait aussi des dons directement aux associations. Elle rappelle qu'acheter des vêtements déjà utilisés est un meilleur choix climatique que d'acheter du neuf.