La nouvelle éco : les pâtes Jules Thirion subissent l'augmentation des matières premières

La société Jules Thirion produit des pâtes artisanales à Colmar depuis 1904. L'entreprise alsacienne emploie 7 personnes et propose des pâtes aux oeufs frais avec une technique de séchage lente et à basse température, ce qui en fait un produit particulier.

Des locaux historiques d’où sortent, bon an mal an, 150 à 200 tonnes de pâtes alsaciennes. Des pâtes produitent à base d'oeufs frais et extra-frais français, de poules exclusivement élevées en plein air, de semoule de blé dur de qualité supérieure. La particularité des pâtes Jules Thirion est liée à une technique unique de séchage lent et à basse température (24 à 48 heures en moyenne).

Cela donne selon ses dirigeants un goût, une texture et une couleur unique. Pour Gilles Reichsdtadt , responsable commercial et du site de production "il faut cultiver cette différence, ce mode de séchage à basse température, on est vraiment les seuls à le faire".

La production des pâtes Jules Thirion s'effectue encore de manière artisanale. © Radio France - Patrick Genthon

Tout cela à un coût de revient forcément un peu plus cher que des productions industrielles. Ce que confirme le propriétaire de l'entreprise Dan Hamon-Serval. "Le surcoût de production, on ne peut pas vraiment l'impacter ". "Les coûts de fabrication augmentent et les marges fondent" selon lui du fait de la hausse de matières premières, du transport et de l'emballage.

L'entreprise compte sur la fidélité des consommateurs alsaciens et leur attachement à un produit artisanal traditionnel pour maintenir son unité de fabrication colmarienne.

On trouve les pâtes Jules Thirion dans les grandes surfaces et les épiceries en Alsace mais aussi dans quelques épiceries de luxe à Paris.