Alsace : les touristes allemands encore plus nombreux en 2018

Alsace, France

Les touristes français sont majoritaires mais ils étaient un peu moins nombreux (-1,3%) par rapport à 2017. Ce n'est pas le cas de la clientèle étrangère qui est en progression de 4%. Les professionnels du tourisme alsaciens peuvent remercier les allemands, premiers clients étrangers. Les nuitées augmentent de 7%, une hausse continue qui s'élève à 37% depuis 2010.

Le boom de la clientèle chinoise

Sur le podium, on retrouve les belges et les habitants du Royaume-Uni. En Alsace, on entend également parler de plus en plus chinois :+19% de nuitées entre 2017 et 2018. C'est la plus forte progression de la clientèle extra-européenne. L'émission de télé-réalité chinoise qui s'est déroulée pendant plusieurs semaines à Colmar a été une aubaine pour les hôteliers. L'autre constat dressé par l'Observatoire du Tourisme d'Alsace (ORTA), ces cinq dernières années, les clients du Proche et Moyen-Orient sont de plus ne plus présents en Alsace, surtout à Strasbourg où ils dorment dans des hôtels haut de gamme. En revanche, certains touristes étrangers sont moins venus l'an dernier notamment les russes et les japonais.