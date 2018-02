Strasbourg, France

L'Alsace bat des records de fréquentation. Tous les voyants sont au vert. La clientèle française progresse de 4% et la hausse est encore plus importante pour les visiteurs étrangers : +6% en 2017 et +21% de 2012 à 2017.

Hausse spectaculaire du nombre de Chinois

Parmi les Européens, les Allemands sont les plus nombreux, les Belges et les Suisses complètent le podium. La progression la plus importante concerne les Espagnols (+42%) et les Italiens (+11%). En revanche, les anglais qu'on retrouve seulement en 6e position sont de moins en moins en nombreux (-2%). L'Alsace séduit aussi beaucoup les Américains (+19%) et le marché chinois est en plein boom avec une augmentation de 220% sur ces 5 dernières années.

L'Agence d'attractivité de l'Alsace essaie de capter de nouveaux clients. En 2018, elle va notamment mener des opérations de promotion à Singapour, un lieu qui centralise toute l'activité économique et touristique pour l'ensemble de l'Asie du Sud-Est.

Les sites touristiques en Alsace se portent bien également avec une fréquentation en hausse de 2% en 2017. La palme revient au Parc du Petit Prince à Ungersheim. Le nombre de visiteurs a augmenté de 35% par rapport à 2016.