Alsace : les vignerons inquiets face au risque de pénurie de bouteilles en verre

En Alsace, les vignerons sont inquiets face au risque de pénurie de bouteilles en verre. La demande est là, mais les bouteilles manquent chez certains gros opérateurs. En attendant, ils jonglent avec les commandes et font le dos rond, en attendant de jours meilleurs.

Alors que les ventes de vin en Alsace ont repris des couleurs après la pandémie de Covid-19, un nouveau phénomène inquiète les vignerons : c'est le risque de pénurie de bouteilles. A cause de l'épidémie, les usines de fabrication ont tourné au ralenti. Il y a aussi la guerre en Ukraine.

"J'ai des grandes entreprises qui m'appellent parce que ce sont celles qui embouteillent à flux tendu. Sinon chez les petits vignerons ou ceux de taille moyenne, il y a un peu moins d'inquiétude," constate Gilles Ehrhart, le président de l'Association des Viticulteurs d'Alsace.

Décaler les commandes et faire le dos rond

A la cave de Ribeauvillé où sortent 2 millions de bouteilles, la pénurie commence à se faire sentir : "Nous avons du vin, des clients, entre les deux il faut des bouteilles et là, il y a un manque," constate Evelyne Bléger, l'œnologue.

Pourtant, le millésime 2021 est prêt à être commercialisé, mais sans les bouteilles, c'est un vrai casse-tête. Il faut donc partir à la recherche de ces fameuses bouteilles dans les connaissances, les contacts et décaler les commandes, quand les clients peuvent l'accepter.

Tension sur les bouteilles, mais encore de pénurie

"Nous avons eu des clients au Canada qui nous ont fait des commandes, mais si on peut pas livrer, ils vont aller voir quelqu'un d'autre", regrette Evelyne Bléger.

La situation est d'autant plus délicate que les bouteilles en Alsace sont de type " flûtes rhénanes" et non prioritaires pour les verriers. En attendant que la situation s'améliore, les vignerons font le dos rond. Il y a tension sur les bouteilles, mais pas encore rupture, se rassurent-ils. La pénurie risque de se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

Il font aussi face à la hausse du prix du carton, mais aussi celui des capsules, à cause du prix de l'aluminium qui est aussi en augmentation. Après le Covid-19, ce sont de nouveaux soucis qui s'annoncent en Alsace.

