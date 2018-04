Strasbourg, France

Près de 60.000 projets de recrutement en 2018 en Alsace : c'est le chiffre avancé par Pôle emploi Grand Est qui a réalisé comme tous les ans une enquête annuelle auprès des employeurs sur les besoins de main d’œuvre. Sur la grande région, il s'attend à une hausse de 16,8% sur un an avec 172 090 intentions d'embauche. C'est le plus haut niveau observé depuis 2010. La moitié des embauches est due à un surplus d'activité et cela profite à tous les secteurs..

un recrutement sur deux sera difficile cette année en Alsace

Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin se distinguent au sein du Grand Est. Les deux départements alsaciens concentrent à eux seuls plus d'un tiers (34%) des projets de recrutement. Le bassin d'emploi de Strasbourg est le vivier le plus important devant celui de Colmar - Neuf Brisach et Mulhouse. La vente et le tourisme sont les secteurs qui recrutent le plus avec l'agriculture et les ouvriers des secteurs de l'industrie.

Pour autant, la situation n'est pas idyllique. En Alsace, les employeurs estiment qu'un recrutement sur 2 sera "difficile" cette année. Cela dépasse même la barre des 60% dans les bassin de Sarre-Union, Saverne et Saint-Louis. C'est particulièrement le cas pour les métiers à faible qualification et peu rémunérés comme les aides à domicile, les serveurs et les cuisiniers. Ces difficultés apparaissent en raison de la pénurie de candidats et des profils non adaptés.