Alsace : un investisseur allemand s'inquiète d'une élection de Marine Le Pen à la présidence de la République

Une entreprise allemande veut s'installer à Ensisheim (Haut-Rhin). Le contrat est signé, mais avec une clause suspensive : si le prochain président remet en cause la position de la France dans la zone euro, il sera caduc. C'est une promesse de campagne de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Les investisseurs allemands ont apparemment peur de l’élection de Marine Le Pen à la présidentielle en France. A Ensisheim, dans le Haut-Rhin, la communauté de communes vient de signer devant notaire un compromis de vente pour un terrain de 18 hectares. Un groupe allemand de vente de pièces automobile sur internet veut y établir un centre logistique de 100.000 m², avec à la clé 300 emplois et 80 millions d’euros d’investissement.

Une clause suspensive

Mais l’investisseur a mis une condition suspensive à son installation : tout peut-être remis en cause si la France manifeste avant le 31 décembre 2017 sa volonté de quitter la zone euro. Dans ce cas, le contrat serait nul et non avenu. La clause apparaît clairement dans le compromis de vente.

Il faut que les gens soient informés : si le FN passe on va perdre beaucoup d'emplois" - Gilbert Vonau, maire de Biltzheim

Une clause qui réjouit Gilbert Vonau, maire sans étiquette de Biltzheim et vice président de la communauté de commune du Centre Haut-Rhin : "Nous avons quand même deux candidats qui veulent sortir de la zone euro, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ici on a un fort pourcentage d'électorat FN ici, ils sont à 30 à 35%, il faut donc que les gens soient informés qu'il y a un risque de perdre beaucoup d'emplois si le FN passe. Certains économistes le disent, ça va être une catastrophe si le FN est élu".

Il ne faut pas accepter ce chantage à l'emploi de la part d'une entreprise étrangère" - Thomas Laval, conseiller régional FN Grand Est

Au Front National, on dénonce "ce chantage à l’emploi de la part d’une entreprise étrangère". Selon Thomas Laval, conseiller régional FN du Grand Est, cela montre aussi que "la victoire de Marine Le Pen est de plus en plus probable. La même propagande de peurs et de menaces a été menée pendant le Brexit, il faut pas y prêter attention".