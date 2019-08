Alstom Aytré : rentrée rime avec gros contrat

La Rochelle, France

Comme beaucoup de salariés, ceux de l'usine Alstom à Aytré, près de La Rochelle en Charente-Maritime, ont retrouvé le chemin du travail cette semaine.

Cette rentrée est marquée par une grosse commande : à la fin du mois de juillet, la SNCF a signé un contrat de 335 millions d'euros avec Alstom pour la fabrication de 12 rames pour des trains Euroduplex de la gamme Avelia. Ces trains circuleront sur les lignes TGV Atlantique.

Huit usines Alstom en France participent à la production de ces nouvelles rames. Le site d'Aytré est en charge de la conception et de l'assemblage.

La fabrication débutera en avril 2020 et représente un an de travail pour 400 salariés, soit plus d'un tiers de l'effectif du site d'Aytré. Cette commande complète celle, également passée par la SNCF, de 55 rames qui sont actuellement en cours de livraison.

Les salariés rassurés

Sans cette grosse commande, les salariés risquaient de se retrouver au chômage technique à cause d'un carnet de commandes qui peinait à se remplir.

Cette commande vient combler environ 75% du trou de charge" - François Papin, directeur du site Alstom à Aytré.

"C'est une excellente nouvelle !" - François Papin, directeur du site Alstom à Aytré. Copier

Il restera tout de même une période de 4 mois sans activité pour les 400 salariés du site qui se chargeront de la production des 12 rames de train. La direction assure que le chômage technique sera évité et que ces moments creux seront compensés avec des heures de formation.

La production débutera en avril 2020

Ces annonces ont beau être rassurantes, les syndicats restent prudents. Si la commande de 12 rames a bien été passée par la SNCF, l'Union européenne doit encore accorder une homologation pour autoriser les nouveaux TGV à circuler. L'accord sera donné en décembre prochain. "S'il y avait une opposition à cette homologation, cela veut dire que nous ne fabriquerions pas ces 12 rames. On ne veut pas crier haut et fort que c'est gagné", tempère Philippe Massé, délégué syndical CGT du site d'Aytré.

"Le risque c'est que ces organismes d'homologation nous demandent de faire des modifications profondes des trains et là, nous ne pourrions pas les faire mais on estime le risque très faible", veut rassurer François Papin.

Une fois l'homologation accordée, la production de ces nouvelles rames démarrera en avril 2020. L'usine Alstom d'Aytré s'attaquera ensuite à la production des rames du TGV du futur qui commencera en 2021 et qui devrait donner du travail au site jusqu'en 2030.