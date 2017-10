Alstom: Bruno Lemaire à Belfort

Bruno Lemaire, ministre de l'économie et des finances est arrivé à Belfort en début d'après-midi, ce jeudi 26 octobre. Accompagné d'Elisabeth Borne, la ministre en charge des transports, il participe au comité de suivi national Alstom.

Arrivée d'Elisabeth Borne, ministre en charge des transports à Alstom Belfort. © Radio France - Vianney Smiarowski

Bruno Lemaire accueilli par D. Meslot et F. Bouquet © Radio France - Vianney Smiarowski

Début du comité national de suivi d'Alstom à Belfort © Radio France - Vianney Smiarowski