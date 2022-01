Alstom Crespin visé par une plainte pour mise en danger de salariés par le syndicat Sud Industrie

Un bâtiment des années 60 où travaillent une vingtaine de personnes pour des essais de résistance sur les trains construits dans l'usine, évacué en août 2021 à la suite d'un mauvais rapport d'expertise.

C'est à ce moment là qu'un salarié a déposé anonymement au syndicat une autre expertise datant de 2018 rapporte Karim Khatabi, le secrétaire de Sud à l'origine du dépôt de plainte.

Une expertise qui fait état d'anomalies, non conformités, notamment au niveau des poteaux selon le syndicaliste qui assure que depuis 3 ans aucun travaux n'a été effectué dans ce bâtiment et que de fait les conclusions des analyses de 2018 et 2021 sont quasiment identiques avec de la corrosion en plus.

Ça aurait pu s'effondrer sur les salariés ! on s'en remet à la justice de notre pays pour pouvoir faire toute la lumière sur cette affaire et éventuellement mettre les personnes devant leurs responsabilités si ils ont mis en danger nos courants et qu'ils étaient sciemment au courant

Karim Khatabi secrétaire de Sud Industrie chez Alstom Crespin Copier

Selon le syndicat, la direction explique qu'elle n'était pas au courant de ce premier rapport, impensable pour un document qui coûte environ 50 000 euros selon Karim Khatabi, qui s'inquiète aussi pour ses collègues qui ont réintégré le bâtiment qui a été consolidé, mais l'expert qui a effectué les travaux s'est engagé seulement pour 15 mois de présence selon lui.

Alstom qui a racheté son concurrent en janvier 2021 "reprend les droits et obligations de Bombardier" explique l'avocat de Sud Industrie Stéphane Ducrocq.

La direction d'Alstom Crespin ne souhaite pas communiquer sur le sujet pour le moment.