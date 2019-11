Alstom décroche un contrat de 430 millions d'euros pour le métro marseillais

Un carnet de commandes bien rempli pour Alstom à Ornans. Le constructeur ferroviaire vient de décrocher un contrat de 430 millions d'euros pour le renouvellement et l'automatisation du métro de Marseille.

Ornans, France

Asltom doit livrer 38 nouvelles rames

Alstom va fournir le système d'exploitation et les équipements du pilotage automatique des deux lignes du réseau. L'entreprise va livrer 38 nouvelles rames pour une mise en service en 2024. Ce projet va occuper au total plus de 400 personnes sur six sites français, dont celui d'Ornans.