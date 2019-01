Alstom : les syndicats écrivent une lettre ouverte à Pierre Moscovici

Belfort, France

Les syndicats des sites francs-comtois d'Alstom en appellent à Pierre Moscovici. Ils viennent d'envoyer une lettre ouverte au Commissaire européen, ancien élu du Pays de Montbéliard, pour l'alerter sur leurs craintes face à la fusion entre Alstom et Siemens.

Réponse le 18 février

Dans ce courrier (à lire en intégralité ci-dessous), les syndicats dénoncent une absence de dialogue avec leurs dirigeants et la position du gouvernement français qui plaide pour la fusion. La Commission européenne enquête actuellement sur le projet des deux constructeurs et doit donner ou non son feu vert à la fusion d'ici le 18 février.