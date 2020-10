Alsace : les syndicats séduits par l'espagnol CAF pour reprendre l'usine Alstom de Reichshoffen

Deux repreneurs sont sur les rangs pour racheter le site d'Alstom à Reichshoffen (Bas-Rhin) : le tchèque Skoda et l'espagnol CAF. L'intersyndicale a une préférence pour le second qui s'engage notamment à maintenir les 780 emplois.

Quel avenir pour les 780 salariés d'Alstom à Reichshoffen ? L'usine va être cédée l'été prochain suite au rachat d'Alstom de Bombardier Transport le 16 septembre 2020 pour un montant de 5,3 milliards d'euros. Deux groupes sont intéressés pour reprendre l'usine alsacienne : le tchèque Skoda et l'espagnol CAF.

Le site de Reichshoffen un centre d'excellence mondial dans le domaine de l'hydrogène ?

Les syndicats ont rencontré les dirigeants des deux sociétés ces dernières semaines et ils ont une préférence pour CAF qui offre davantage de garanties. L'entreprise espagnole est "bien implantée en Europe" et s'est engagée à fabriquer en Alsace le RER prévu en Ile-de-France, s'il obtient le contrat. En outre, elle veut faire de Reichshoffen son "centre d'excellence mondial dans le domaine de l'hydrogène" et le plus important aux yeux des syndicats, il s'est engagé à maintenir "l'ensemble des emplois et des acquis sociaux".

Daniel Dregel, le porte-parole de l'intersyndicale, estime que leur voix "n'a pas beaucoup de poids" auprès de la direction. Il craint que la direction Alstom ne choisisse Skoda, qui leur ferait moins d'ombre que CAF. Selon le porte-parole d'Alstom, "le processus est toujours en cours et continuera au cours des prochains mois, nous ne pouvons exprimer aucune préférence".