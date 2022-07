Alstom Reichshoffen passera sous pavillon espagnol en août

Il n'y aura bientôt plus le logo Alstom sur le site de Reichshoffen. Après l'accord conclu en novembre dernier, l'espagnol CAF prend officiellement les commandes le 1er août prochain de l'entreprise qui compte 760 salariés.

Le site Alstom de trains régionaux à Reichshoffen dans le Bas-Rhin, passera entre les mains de l'espagnol CAF le 1er août au plus tôt, ultime étape de la réorganisation du constructeur ferroviaire imposée par Bruxelles après l'acquisition de Bombardier Transport.

"On part en vacances pour trois semaines et à notre retour on aura un nouveau patron" explique Daniel Dreger, porte-parole de l'intersyndicale CGT-FO-CGC. "C'est sûr que ça va faire bizarre mais dans l'ensemble les salariés sont soulagés de savoir vers où ils vont après deux ans d'incertitude."

Il devrait même y avoir des embauches

"Et puis nous avons été rassurés. Le groupe CAF s'est engagé à ne pas licencier. Il devrait même y avoir des embauches d'ici la fin de l'année et ils vont venir nous rencontrer à la rentrée pour nous préciser le carnet de commande, même si on sait que, grâce à Alstom, il est déjà rempli jusqu'en 2025".

La fin d'un long processus

La vente de l'usine de Reichshoffen à CAF, préféré au tchèque Skoda Transportation, faisait partie des engagements pris par Alstom envers la Commission européenne pour obtenir le feu vert à l'acquisition de Bombardier Transport, finalisée en janvier 2021.