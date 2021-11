Alstom Reichshoffen passe sous pavillon espagnol

Après 18 mois de négociations, c'est le constructeur ferroviaire espagnol CAF, qui va reprendre Alstom Reichshoffen. L'annonce a été faite aux syndicats ce lundi matin lors d'un CSE extraordinaire et cela a été confirmé par la direction d'Alstom et de CAF dans un communiqué.

Alstom cède aussi une plate-forme en Allemagne

"Alstom a annoncé qu’il cédera à CAF sa plate-forme Coradia Polyvalent, son site de production de Reichshoffen en France et sa plate-forme TALENT3, actuellement développée à Hennigsdorf, en Allemagne. La cession des activités concernées était une condition à l’approbation de la transaction Alstom/Bombardier par la Commission européenne".

CAF se félicite de cette transaction

"CAF se félicite de cette transaction qui lui permettra de poursuivre son développement grâce aux compétences et au savoir-faire des sites concernés. CAF continue d’investir en France en consolidant sa position dans ce pays et parallèlement le Groupe va renforcer ses activités sur les marchés allemands et centres européens".

Soulagement pour les syndicats

Cette annonce est un soulagement pour les syndicats, comme l'explique Christophe Hitter, délégué CFE-CGC du site : " On n'a jamais caché que CAF avait nos préférences. De par sa taille, sa notoriété aussi. On n'a pas encore les détails mais on va sans doute redevenir un site multi-projets, plus seulement les trains régionaux, mais peut-être les tramways aussi (...) C'est un vrai soulagement parce que, quand, pendant 18 mois, vous allez travailler sans savoir quel est votre avenir, c'est compliqué".

Cette cession est une conséquence du rachat par Alstom de son concurrent canadien Bombardier Transport, avalisé par la Commission européenne en juillet 2020. Ce mariage Alstom-Bombardier doit donner naissance numéro 2 mondial de la construction ferroviaire, derrière le mastodonte chinois CRRC.