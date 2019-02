La Commission européenne interdit la fusion entre Alstom et Siemens : tout comprendre à ce mariage raté

La Commission européenne a officialisé ce mercredi son refus d'une fusion entre Alstom et Siemens dans le domaine ferroviaire. Trois questions pour comprendre les enjeux de ce projet avorté.

Fusion avortée entre les industriels Alstom et Siemens.

Signée en 2017, la fusion entre l'industriel français Alstom et la branche ferroviaire du groupe allemand Siemens ne se fera pas. Comme c'était pressenti depuis des mois, la commissaire européenne à la concurrence a opposé son veto.

Ce qu'aurait dû donner la fusion Alstom Siemens

Ecartée une première fois en 2014, notamment sous l’impulsion d’Arnaud Montebourg alors ministre de l’économie, l’alliance entre Alstom et Siemens avait été signée entre les deux groupes en septembre 2017. L’objectif affiché à l’époque est de donner naissance à un "Airbus du ferroviaire", qui aurait été le numéro deux mondial du matériel ferroviaire roulant.

La fusion aurait fait naître un nouveau géant européen du rail, présent dans 60 pays avec un chiffre d'affaires annuel de 15,6 milliards d'euros. L’ambition : tenir tête aux autres poids-lourds du secteur, l’industriel chinois CRRC et le canadien Bombardier. C'est pourquoi le rejet de la fusion par la Commission européenne est par le ministre de l'Economie Bruno le Maire, d''erreur économique" qui "va servir les intérêts de la Chine".

Cet épouvantail chinois, le groupe CRRC, China Railroad Rolling Stock Corporation, produit wagons et locomotives. Selon l’AFP, l’industriel a déjà réussi à gagner quelques contrats en Europe, mais s'appuie surtout sur son gigantesque marché intérieur. Bruno le Maire estime que le match entre CRRC et les groupes européens est déséquilibré : les Chinois fabriquent 200 trains à grande vitesse chaque année, contre 35 pour Siemens-Alstom. Niveau chiffre d'affaires, c’est 26 milliards d'euros pour CRRC en 2017 contre 8 milliards pour Siemens Mobility et Alstom.

Pourquoi la Commission européenne a-t-elle dit non ?

Bruxelles dispose depuis 1989 d'un droit de veto sur les grands projets de fusion, mais n'en a pas souvent fait usage. Ici, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, avait, de longue date, exprimé ses inquiétudes sur les conséquences de la fusion en Europe : réduction du nombre d’acteurs sur le marché, donc des effets de la concurrence, avec risque d’augmentation des prix des trains pour les compagnies ferroviaires. En bout de chaîne, pour la Commission européenne, ce sont les consommateurs européens qui auraient payé la facture, avec une hausse des prix des billets.

De leur côté, les partisans de la fusion, dans les milieux économiques et politiques français et allemand, reprochent à la Commission européenne d’avoir une conception étroite et pas assez mondiale des enjeux économiques. Ils plaident pour une révision des règles de la concurrence.

Les syndicats n'en voulaient pas

Chez les syndicats et sur les territoires français concernés par le projet de fusion, il y avait des doutes et des inquiétudes. A l’annonce de la signature en 2017, les élus belfortains s’étaient alarmés d’un rapprochement vu comme une absorption d’Alstom par Siemens.

Le 29 janvier 2019, alors qu’ils attendaient toujours la décision de Bruxelles, les syndicats des sites francs-comtois d’Alstom (Belfort dans le Territoire et Ornans dans le Doubs) avaient adressé une lettre ouverte à Pierre Moscovici, commissaire européen et ancien élu local. Ils exprimaient leurs craintes en matière d’emploi, mais aussi pour “la recherche et l’innovation" au sein du groupe.

Pourtant, en septembre 2018, le PDG d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, avait estimé que la fusion avec les activités transport de l'allemand Siemens ne devrait pas entraîner de fermeture de sites, compte tenu de la vigueur du marché.

Alstom emploie près de 34.500 personnes dans 60 pays, dont près de 9.000 en France. Le groupe basé en région parisienne compte notamment des usines à Belfort, La Rochelle, Villeurbanne, Valenciennes, Tarbes et Le Creusot. Entièrement concentré sur les activités ferroviaires, Alstom retire 43% de son chiffre d'affaires du matériel roulant, 17% de la signalisation, 19% des services (comme la maintenance) et 17% de systèmes de transport. L'Europe représente la moitié de son carnet de commandes.