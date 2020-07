Alstom veut céder son site de Reichshoffen

Alstom annonce ce jeudi matin qu'il va proposer à la Commission européenne de céder son site de production de Reichshoffen (Bas-Rhin) ainsi que des installations sur un site en Allemagne pour pouvoir racheter son concurrent Bombardier Transport.

"Pour répondre aux préoccupations initiales de la Commission européenne", gardienne de la concurrence en Europe, "Alstom, en coordination avec Bombardier Transport et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDQP), annonce aujourd'hui son intention de soumettre un certain nombre d'engagements", parmi lesquels la cession du site de production de Reichshoffen en France, indique le groupe dans un communiqué.

Le site alsacien emploie 900 personnes. Il devait fabriquer les TER nouvelle génération, des trains hybride qui consomment 20% d'énergie en moins.