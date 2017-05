Alternance : près de 15.000 contrats à saisir porte de la Villette à Paris

La Cité des Sciences et de l’Industrie porte de la Villette à Paris accueille ce mercredi et ce jeudi le forum de l'Alternance. En tout 15.000 contrats sont proposés à ceux qui souhaitent financer leurs études et gagner de l'expérience en travaillant dans une entreprise, du CAP à Bac +8.

Que ce soit l'informatique, la vente, le secteur bancaire,... Les files d'attente s'allongent à chaque stand. Une soixantaine d’entreprises et une quarantaines d’écoles sont présentes. Les candidats déposent leur C.V. un peu partout. Davy a 20 ans. Après une licence Economie Gestion il cherche à se réorienter et a déjà postulé à une dizaine d'entreprises. "Je viens trouver un patron parce que ça presse et on est bientôt en septembre", explique le jeune homme. Pour lui, le choix de l’alternance était une évidence, vu "que les patrons et les entreprises ne cherchent que ça : de l’expérience". Et le fait d’avoir une rémunération permet à l’étudiant d’obtenir une forme d’"indépendance".

Une relation gagnant-gagnant

"Quelqu’un qu’on embauche après deux ans d’alternance a déjà beaucoup plus de connaissances sur les valeurs de l’entreprises et son service", confirme Natasha Mingatos, chargée des relations université pour le groupe Société Générale. Cela permet aussi selon elle d’apporter aux managers de la "vitalité" et de l’"agilité".

Mais il y a beaucoup de candidats pour finalement peu d’entreprises. Résultat, l'Etat s'y est mis et propose même 10.000 contrats sur les 15.000 environ du forum, toutes catégories confondues. Au ministère de la Fonction publique, on parle de "donner l’exemple". Il faut toujours passer un concours pour être embauché en tant que fonctionnaire mais cela "permet au moins aux candidats d’avoir une chance supplémentaire de trouver un recruteur et de finir leurs études".

En tout cas fonction publique ou entreprises privées, les professionnels donnent le même conseil aux candidats : surtout bien soigner son CV et montrer qu'on est bien motivé. L’entrée du forum de l’Alternance porte de la Villette est libre et gratuit. Il est ouvert de 10h à 18h ce jeudi 4 mai.