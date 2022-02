Alto Duo, frère et sœur associés pour présenter leurs créations à Saint-Sauveur

Ils sont frères et sœurs. Lui, Mayeuil, designer. Elle, Paloma, dessinatrice. Paloma et Mayeuil Morand-Monteil se sont associer pour présenter leurs créations dans un showroom installé dans la propriété familiale, le château Terre-Vieille à Saint-Sauveur. Leur toute jeune entreprise s'appelle Alto Duo. Crée il y a un an parce que frère et sœur ont l'habitude de travailler en famille sur le domaine familiale.

Une lampe girafe avec des yeux qui s'éclairent

Alto Duo propose des meubles avec un produit phare : la lampe girafe de 2,30 mètres de hauteur en bois massif, du frêne. Une sculpture avec les yeux qui s'éclairent grâce à des ampoules. Des tables basses avec plateaux en verre blanc, style assez moderne, épuré pour mettre en avant le bois et toujours cette touche rigolote avec des inserts qui ressemblent à des yeux.

Paloma dessine les motifs pour le linge de maison. Nappes colorées, pétillantes. Les dessins sont envoyés dans les Vosges, après sélection de tissus de qualité.

L'entreprise n'a qu'un an. Les créations sont à voir sur le showroom et sur le site altoduo.com