Polignac, France

Quelques mois seulement (le 18 décembre) après l’incendie qui avait détruit 90% de l’usine à Polignac en Haute-Loire, tel un Phénix Altriom renaît ses cendres. Les travaux avancent bien, la toiture a été reconstruite, les salariés vont même pouvoir reprendre le travail en novembre et l'usine rouvrir en décembre.

Un procédé unique au monde

Cette usine a une technologie innovante : elle trie les poubelles grises c’était à dire les poubelles avec des ordures qu'on ne peut pas recycler. Ça permet de réduire de 90% la quantité de déchets mis en décharge. La technologie Altriom a été vendue en Inde au printemps dernier pour un centre de tri et de valorisation des déchets. Une autre usine va aussi rouvrir à la Réunion.

Piste criminelle privilégiée

La piste criminelle qui est privilégiée selon Fabien Charreyre le dirigeant de l'entreprise Altriom : "Les différents experts ont conclu à l’absence de causes internes, ce qui veut dire que le feu a été apporté de l’extérieur" avant d’ajouter "nous sommes dans un monde très ouvert avec beaucoup de compétitions et quand une entreprise est innovante, elle peut subir des attaques des déstabilisations et on ne peut pas exclure que dans notre cas on a peut-être chercher à nuire à notre technologie ". Pour l’instant, l'enquête de gendarmerie est en cours. La reconstruction du site de Polignac a coûté neuf millions d’euros. Le Département de la Haute-Loire a investi près de 100 000 euros pour aider à la rénovation de l’usine.