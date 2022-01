Aluminium Dunkerque : "il nous faut des solutions à long terme"

Ce vendredi, la ministre déléguée de l'Industrie est venue constater l'arrêt de quinze cuves de la plus grande raffinerie d’aluminium en Europe. La flambée du coût de l'électricité a forcé le site à baisser sa production de 40%.

La ministre déléguée de l'Industrie est venue "rassurer" les salariés d'Aluminium Dunkerque ce vendredi. En visite sur le site à Loon-Plage, Agnès Pannier-Runacher a constaté l'arrêt de plusieurs cuves de la plus grande raffinerie d’aluminium en Europe. Depuis novembre dernier, l'entreprise a baissé sa production de 40 % face à la flambée du prix de l'électricité.

Le site Aluminium Dunkerque produit 350.000 à 400.000 tonnes d’aluminium par an avec environ 570 salariés. C'est un grand consommateur d'énergie, en moyenne 3,9 terra watt heure, c’est l’équivalent de 850 000 ménages français. Alors face à la hausse du prix de l'électricité, cette raffinerie se retrouve très fragilisée. Depuis novembre dernier, quinze cuves ont été mises à l'arrêt. Une cuve produit trois tonnes de métal par jour.

Pour le site Aluminium Dunkerque, la facture aurait augmenté de 300 millions d’euros sans l’intervention de l’Etat © Radio France - Diane Sprimont

"Une petite bouffée d'oxygène"

Agnès Pannier-Runacher a rappelé que le coût de l'électricité baissera en avril prochain grâce à un nouveau plafonnement des prix, "c'est une situation qu'on a pas connu depuis 1973. Les entreprises vont pouvoir avoir une facture d'électricité beaucoup moins importante que celle à laquelle ils auraient dû faire face."

Le gouvernement a eu recours à un dispositif qui permet d'obtenir un tarif d'électricité moins élevé, c'est le dispositif de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh). L'Etat a demandé il y a une semaine à EDF d'augmenter de 20% l'Arenh, c'est à dire d'augmenter le volume d'électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents cette année.

Un contrat à long terme

"C'est une petite bouffée d'oxygène, tempère Laurent Geeraert, secrétaire du CSE. Nous on a surtout besoin de solutions à long terme, d'un contrat à long terme. L'entreprise fait beaucoup d'investissement et pour faire ces investissements on a besoin de savoir quel sera le coût de l'énergie dans cinq ans."

Un redémarrage des cuves en avril ?

"Je vois cette crise comme un révélateur qui va nous aider à avoir des mesures de long terme", espère le président d'Aluminium france et d'Aluminium Dunkerque, Guillaume de Goÿs. On ne peut pas abandonner une entreprise comme Aluminium Dunkerque sans conséquence sur l'ensemble de la filière." Le nouveau plafonnement de l'Arenh devrait permettre la réouverture des quinze cuves en avril prochain.