Alvance Wheels : l'industriel dépose une lettre d'intention et demande un report d'un mois

Peut-être un espoir pour les près de 300 salariés d'Alvance Wheels à Diors. L'industriel, jugé comme le repreneur potentiel le plus solide, vient de déposer une lettre d'intention selon les syndicats. C'est ce même industriel qui avait obtenu un délai supplémentaire de 15 jours pour poursuivre les négociations en cours, notamment avec le gouvernement. Pour finaliser son offre, il demande un délai supplémentaire d'un mois afin de permettre la levée des conditions suspensives.

Un potentiel repreneur qui connaît déjà le secteur

On ne connait pas encore le détail du plan de cet industriel. "À ce jour nous ne connaissons pas la liste des postes repris" précisent les syndicats. L'industriel est jugé comme le candidat le plus sérieux à la reprise car il travaille déjà dans le secteur automobile. Il planche sur un projet de reprise de l'usine à Diors depuis juillet. Il avait jeté l'éponge en début d'automne, avant de revenir à la table des négociations avec l'État et les constructeurs automobiles Renault et Peugeot, les deux clients d'Alvance Wheels qui fabrique des jantes en aluminium.

Plus d'informations à venir