Alvance Wheels : 3,1 millions d'euros de prêt débloqués par l'État pour l'usine de Diors

3,1 millions d'euros sont prêtés à Alvance Aluminium Wheels afin d'éviter une liquidation judiciaire et tenter de gagner du temps pour trouver un éventuel repreneur.

Les salariés de Alvance Wheels et les élus locaux à Diors pendant un échange d'une heure sur la situation de l'entreprise

Ce sont finalement un peu plus de trois millions d'euros qui sont prêtés pour l'usine Alvance Aluminium Wheels à Diors. L'unique fabricant de jantes en aluminium de France a été placée en redressement judiciaire et en cessation de paiement. Ce prêt direct octroyé par l'État permet d'éviter la liquidation judiciaire et de "financer une période d’observation de trois mois pour réaliser une recherche de repreneurs", indique le ministère de l'Économie dans un communiqué de presse ce lundi.

Dans un premier temps, le ministre chargé des relations avec le Parlement Marc Fesneau avait annoncé un prêt de deux millions d'euros. C'est donc une somme supérieure qui a été accordée. Un arrêté daté du 28 avril le confirme, tout comme une publication au Journal officiel dimanche 2 mai.